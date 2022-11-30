الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس
احتجاجات الصين توقف إنتاج 6 ملايين جهاز من «آيفون 14 برو»
وفاة الرئيس الصيني السابق «جيانج زيمين» عن عمر يناهز 96 عامًا
«الصحة»: تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة شفاء
في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»
نجوا بأعجوبة.. 3 أشخاص تشبثوا بدفة سفينة 11 يومًا في رحلة الموت

الرئيسية

 /

دولي

 /

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس
٠١:٠٤:٢٨ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن القوات الروسية قصفت 16 قرية على خطوط التماس في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا على أكثر من محور

وأوضح أن قواته صدت هجومًا للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا، مشيرًا إلى تجدد القصف الروسي على محطات المياه في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف، مؤكدًا أن القوات الروسية قصفت مناطق جنوبي البلاد بصواريخ «أس 300».

قصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

وقال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا: إن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

زيلنسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

ونقلت «رويترز» عن الخارجية الأمريكية أن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 53 مليون دولار لدعم شراء معدات لشبكة الطاقة.

حلف الناتو يؤكد حرصه على مساعدة أوكرانيا

فيما أكد وزراء خارجية دول حلف الناتو، أنهم بصدد مساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية الروسية، وأنهم ملتزمون باستقلال أوكرانيا ولن نعترف بضم روسيا غير القانوني لمناطق أوكرانية.

اقرأ أيضًا:

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا

وفي تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، هددت موسكو اليوم بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية قد تصبح أهدافا مشروعة لروسيا.

 

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجيش الأوكراني خطوط التماس روسيا مقاطعة زابوروجيا

مواد ذات صلة

المزيد
العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة

العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة

١١:٥٩ م، الجمعة، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
الثاني بأقل من 24 ساعة.. 3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بأمريكا

الثاني بأقل من 24 ساعة.. 3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بأمريكا

١١:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
أهم الأنباء العالمية: حزب أوباما يعارض تفويضه ضد داعش.. وإيران تعترف بتورطها في سوريا

أهم الأنباء العالمية: حزب أوباما يعارض تفويضه ضد داعش.. وإيران تعترف بتورطها في سوريا

٠٣:٣٩ م، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
سفارة المملكة بالقاهرة تقود حملة لجذب المستثمرين إلى مصر

سفارة المملكة بالقاهرة تقود حملة لجذب المستثمرين إلى مصر

٠٦:٠٩ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *