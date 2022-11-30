الجيش الأوكراني: القوات الروسية تقصف 16 قرية على خطوط التماس

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن القوات الروسية قصفت 16 قرية على خطوط التماس في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد.

أوكرانيا تصد هجومًا روسيًا على أكثر من محور

وأوضح أن قواته صدت هجومًا للقوات الروسية على أكثر من محور في مقاطعة زابوروجيا، مشيرًا إلى تجدد القصف الروسي على محطات المياه في أوتشاكوف بمقاطعة ميكولايف، مؤكدًا أن القوات الروسية قصفت مناطق جنوبي البلاد بصواريخ «أس 300».

قصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

وقال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا: إن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة بـ 11 قذيفة.

زيلنسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

ونقلت «رويترز» عن الخارجية الأمريكية أن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 53 مليون دولار لدعم شراء معدات لشبكة الطاقة.

حلف الناتو يؤكد حرصه على مساعدة أوكرانيا

فيما أكد وزراء خارجية دول حلف الناتو، أنهم بصدد مساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية الروسية، وأنهم ملتزمون باستقلال أوكرانيا ولن نعترف بضم روسيا غير القانوني لمناطق أوكرانية.

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تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا

وفي تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، هددت موسكو اليوم بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية قد تصبح أهدافا مشروعة لروسيا.