وفاة الرئيس الصيني السابق «جيانج زيمين» عن عمر يناهز 96 عامًا

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كشفت وسائل إعلام صينية، منذ قليل، عن وفاة الرئيس الصيني السابق «جيانج زيمين».

الرئيس توفي بسبب مرض اللوكيميا «سرطان الدم»

وكشفت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن وفاة الرئيس الصيني الأسبق ، كانت بسبب مرض اللوكيميا «سرطان الدم» وفشل العديد من الأعضاء.

وأشارت إلى جيانغ زيمين هو سياسي صيني ولد بمدينة يانغزهو شغل منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية مع منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني كما ترأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي.

وأضافت أن «زيمين » قام بتحويل منصب رئيس الدولة من دور شرفي في السابق، إلى دور فاعل وممسك بزمام الأمور وفقًا للمعايير الدولية، وتولى رئاسة الجمهورية في الصين، في الفترة من 27 مارس 1993 إلى 15 مارس 2003.

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وكان آخر ظهور للرئيس الأسبق كان في منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث تعرض لموقف مهين حين تم طرده بالقوة الجبرية قاعة المؤتمر.

وفي أكتوبر الماضي أثار طرد الرئيس السابق استياء الكثيرين، في اليوم الذي صوت فيه الحزب الشيوعي الصيني على فترة رئاسية جديدة للرئيس الصيني الحالي شي جين بينج، لخمس سنوات جديدة.