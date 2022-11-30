«الصحة»: تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء حالة، ووفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825597 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813132 حالة

وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9464 حالة وفاة.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 68 حالة، ووفاة حالتين.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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