الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»
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في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»

في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»

في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»
١٢:٢٧:٣٢ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر 108 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل والشروط الخاصة بالوظائف المتاحة:

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المسميات الوظيفية

مدير اتصالات أول
مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
مدير العلامة التجارية – الألعاب
مدير مراقبة تكلفة المشروع
محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
مدير مخاطر السوق والائتمان
مدير أول مشروع الجيل
مدير الإستراتيجية والعمليات
مدير العقد
قائد العقد
مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
محلل بيانات أول
قائد حافظة البيانات
محلل إستراتيجي
قائد الإستراتيجية
تكامل البرامج واختصاصي الأداء
وغيرها

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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