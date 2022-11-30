نجوا بأعجوبة.. 3 أشخاص تشبثوا بدفة سفينة 11 يومًا في رحلة الموت

تواصل – فريق التحرير:

بعد رحلة عصيبة استغرقت 11 يومًا من نيجيريا وحتى إسبانيا، نجا 3 أشخاص تمسّكوا بدفة سفينة من موت محقق في واقعة أغرب من الخيال.

الموت يواجه اللاجئين الهاربين من الفقر والحروب

ووثقت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، رحلة الموت التي يتعرض لها كثير من اللاجئين الهاربين من الفقر والحروب في بلادهم إلى السواحل الأوروبية.

وحسب «العربية»، فقد نجا 3 أشخاص تمسّكوا بدفة سفينة من موت محقق ضمن رحلة استغرقت 11 يومًا من نيجيريا، حيث أنقذهم خفر السواحل الإسباني بعد أن وصلوا إلى جزر الكناري.

الشباب تشبثوا بدفة ناقلة النفط والكيماويات

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها نشرت الصورة الملتقطة يوم الاثنين الماضي، وأظهرت 3 شبّان لاجئين جالسين على دفة ناقلة النفط والكيماويات وصلت إلى جزر الكناري من لاجوس في نيجيريا، مؤكدة أن الشبان الثلاثة نقلوا إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية، وأنهم باتوا بأمان.

عبور أكثر من 20 ألف مهاجر من ساحل غرب إفريقيا

ووفق الصليب الأحمر، فإن الفقر والصراع العنيف والبحث عن فرص عمل تستمر في تأجيج الهجرة من غرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن البيانات الإسبانية أن الهجرة عن طريق البحر إلى الأرخبيل ارتفعت بنسبة 51% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الذي سبقه، وأن العام الماضي شهد عبور أكثر من 20 ألف مهاجر من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري.