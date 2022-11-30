استمرار انخفاض الحرارة في المملكة وأقل تسجيل 16 درجة في طريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جازان، و31 في الأحساء، و30 درجة في مكة المكرمة والدمام وشرورة والقنفذة، و29 درجة في جدة ووادي الدواسر، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة، 16 في طريف.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة تساقط أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء متفرقة من المرتفعات ما بين بدر ورابغ، قد تمتد الى جدة وجنوب المدينة، وأجزاء محدودة من القصيم وحفر الباطن وشمال شرق حائل.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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