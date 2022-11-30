الدفاع المدني يجدد تحذيره: لا تقتربوا من هذه المناطق أثناء الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها بتوخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وناشدت الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

إنقاذ شخص سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية

وفي وقت سابق، أنقذ رجال الدفاع المدني شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية.

وقال في حسابه على تويتر: أنقذ مدني الدرعية فجر اليوم شخصًا سقط في شق صخري بأحد الجبال بالعمارية.

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