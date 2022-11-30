الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
احتجاجات الصين توقف إنتاج 6 ملايين جهاز من «آيفون 14 برو»
وفاة الرئيس الصيني السابق «جيانج زيمين» عن عمر يناهز 96 عامًا
«الصحة»: تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا و 54 حالة شفاء
في مختلف التخصصات.. أكثر من 100 فرصة عمل في مشروع «نيوم»
نجوا بأعجوبة.. 3 أشخاص تشبثوا بدفة سفينة 11 يومًا في رحلة الموت
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدفاع المدني يجدد تحذيره: لا تقتربوا من هذه المناطق أثناء الأمطار

الدفاع المدني يجدد تحذيره: لا تقتربوا من هذه المناطق أثناء الأمطار

الدفاع المدني يجدد تحذيره: لا تقتربوا من هذه المناطق أثناء الأمطار
١١:٥٠:٤٨ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها بتوخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

وناشدت الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

إنقاذ شخص سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية

وفي وقت سابق، أنقذ رجال الدفاع المدني شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية.

وقال في حسابه على تويتر: أنقذ مدني الدرعية فجر اليوم شخصًا سقط في شق صخري بأحد الجبال بالعمارية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط في شق صخري بأحد جبال الدرعية (صور)

الكلمات الدلالية:
الأمطار الدفاع المدني السعودية السعودية الآن السيول

مواد ذات صلة

المزيد
«شؤون الحرمين»: العواصف أسقطت الرافعة بالحرم

«شؤون الحرمين»: العواصف أسقطت الرافعة بالحرم

٠٩:٣١ م، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥
تنبيه مهم من حساب المواطن حول مدة استمرار الدعم الإضافي

تنبيه مهم من حساب المواطن حول مدة استمرار الدعم الإضافي

٠٨:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
إغلاق مستشفيات المشاعر وتحويل المرضى إلى “مِنى” الطوارئ والوادي

إغلاق مستشفيات المشاعر وتحويل المرضى إلى “مِنى” الطوارئ والوادي

٠٣:٠٢ م، الثلاثاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٤
«هيئة الرياض» تضبط موصِّل طلبات عربيّاً مع فتاة جامعية داخل مطعم

«هيئة الرياض» تضبط موصِّل طلبات عربيّاً مع فتاة جامعية داخل مطعم

٠٩:٥٦ م، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *