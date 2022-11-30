جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية
1.مدير الإستراتيجية والتخطيط
المؤهلات والمتطلبات
-بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المالية أو أي مجال ذي صلة، ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.
-ما لا يقل عن 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الاستراتيجي للشركات.
-خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الاستراتيجية.
2- قيادة الابتكار التكنولوجي
المؤهلات والمتطلبات
-درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو التخصصات ذات الصلة.
-خبرة أكثر من 8 سنوات في التكنولوجيا في مختبرات الابتكار أو مرافق البحث أو تكنولوجيا المعلومات.
-مهارات ممتازة في التحدث والعرض والكتابة باللغة الإنجليزية.
-مفاهيم قوية للأطر الرشيقة والنماذج الأولية السريعة والتصميم التكنولوجي ومنهجيات الابتكار.
-يقود عملية تحديد وتقييم القدرات والتقنيات الرقمية الجديدة والمبتكرة.
-يقيم التقنيات الجديدة من خلال التجارب العملية وورش العمل.
-يستكشف المفاهيم الجديدة والأفكار غير المثبتة في بعض الأحيان لتحديد الاستخدام المحتمل على المدى القريب أو الطويل.
-يصوغ ملفًا تكنولوجيًا ناشئًا من شأنه أن يضع الأساس لبنات البناء المستقبلية.
-يحدد ويبحث ويدافع عن أجندة التكنولوجيا الناشئة أو خارطة الطريق.
-يحافظ على اهتمام عميق بأحدث التقنيات والمنتجات الحالية والناشئة.
-يرعى وينظم تحديات الابتكار وفعاليات الهاكاثون لحشد مشاركة المجتمع والشركاء.
3- مدير الصحة والسلامة
المؤهلات والمتطلبات
-درجة البكالوريوس في الصحة والسلامة المهنية أو الانضباط المتعلق بالهندسة ، ويفضل درجة الماجستير في الصحة والسلامة.
-من المستحسن الحصول على شهادة دولية في الصحة والسلامة والبيئة (أي ISO 45001: 2018 مدقق رئيسي ، CSP ، NEBOSH).
-خبرة 6 + سنوات خبرة في دور مماثل.
-معرفة قوية في حوكمة الصحة والسلامة والامتثال.
-تعزيز أهمية الصحة والسلامة والبيئة المهنية ، وإنشاء ثقافة تدمج الصحة والسلامة في جميع وظائف تطوير Beacon.
-بمثابة جهة الاتصال الأساسية بشأن قضايا الصحة والسلامة والبيئة داخل Beacon Development.
-تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسات وإجراءات الصحة المهنية لتعزيز وضمان السلامة الفعالة في جميع مشاريع تطوير المنارات ، مع ضمان التوافق والاتساق مع أنظمة وسياسات وبروتوكولات الصحة والسلامة في جامعة الملك عبدالله.
-قيادة تنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة منارة.
رابط وطريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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