الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
استمرار انخفاض الحرارة في المملكة وأقل تسجيل 16 درجة في طريف
الدفاع المدني يجدد تحذيره: لا تقتربوا من هذه المناطق أثناء الأمطار
المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا
صباح اليوم.. شاهد جريان سيول وادي الأكحل جنوب المدينة المنورة
مقاتلات صينية وروسية تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية.. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٢٠:٢٠ م، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية

1.مدير الإستراتيجية والتخطيط

المؤهلات والمتطلبات

-بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المالية أو أي مجال ذي صلة، ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.

-ما لا يقل عن 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الاستراتيجي للشركات.

-خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

2- قيادة الابتكار التكنولوجي

المؤهلات والمتطلبات

-درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو التخصصات ذات الصلة.

-خبرة أكثر من 8 سنوات في التكنولوجيا في مختبرات الابتكار أو مرافق البحث أو تكنولوجيا المعلومات.

-مهارات ممتازة في التحدث والعرض والكتابة باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم قوية للأطر الرشيقة والنماذج الأولية السريعة والتصميم التكنولوجي ومنهجيات الابتكار.

 -يقود عملية تحديد وتقييم القدرات والتقنيات الرقمية الجديدة والمبتكرة.

-يقيم التقنيات الجديدة من خلال التجارب العملية وورش العمل.

-يستكشف المفاهيم الجديدة والأفكار غير المثبتة في بعض الأحيان لتحديد الاستخدام المحتمل على المدى القريب أو الطويل.

-يصوغ ملفًا تكنولوجيًا ناشئًا من شأنه أن يضع الأساس لبنات البناء المستقبلية.

-يحدد ويبحث ويدافع عن أجندة التكنولوجيا الناشئة أو خارطة الطريق.

-يحافظ على اهتمام عميق بأحدث التقنيات والمنتجات الحالية والناشئة.

-يرعى وينظم تحديات الابتكار وفعاليات الهاكاثون لحشد مشاركة المجتمع والشركاء.

3- مدير الصحة والسلامة

المؤهلات والمتطلبات

-درجة البكالوريوس في الصحة والسلامة المهنية أو الانضباط المتعلق بالهندسة ، ويفضل درجة الماجستير في الصحة والسلامة.

-من المستحسن الحصول على شهادة دولية في الصحة والسلامة والبيئة (أي ISO 45001: 2018 مدقق رئيسي ، CSP ، NEBOSH).

-خبرة 6 + سنوات خبرة في دور مماثل.

-معرفة قوية في حوكمة الصحة والسلامة والامتثال.

-تعزيز أهمية الصحة والسلامة والبيئة المهنية ، وإنشاء ثقافة تدمج الصحة والسلامة في جميع وظائف تطوير Beacon.

-بمثابة جهة الاتصال الأساسية بشأن قضايا الصحة والسلامة والبيئة داخل Beacon Development.

-تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسات وإجراءات الصحة المهنية لتعزيز وضمان السلامة الفعالة في جميع مشاريع تطوير المنارات ، مع ضمان التوافق والاتساق مع أنظمة وسياسات وبروتوكولات الصحة والسلامة في جامعة الملك عبدالله.

-قيادة تنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة منارة.

رابط وطريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

«كاوست» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج إثراء المواهب في الذكاء الاصطناعي.. رابط التقديم

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم جامعة كاوست كاوست وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الجامعة» تدعو إيران لوقف بث الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية

«الجامعة» تدعو إيران لوقف بث الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية

٠٩:٣٩ م، الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥
«الشورى» يدرس تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

«الشورى» يدرس تخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

١١:٠٠ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
«جزر القمر» تعتمد تعليم اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية العام الدراسي المقبل

«جزر القمر» تعتمد تعليم اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية العام الدراسي المقبل

١٠:١٧ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٦
غارات للتحالف على مواقع المتمردين الحوثيين باليمن

غارات للتحالف على مواقع المتمردين الحوثيين باليمن

٠١:٣٥ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *