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المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا
١١:٤٨:٥١ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة خاصة بشأن جرائم العدوان الروسي في أوكرانيا.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لدفع تكاليف أضرار الحرب.

اكتشاف مئات الجثث في مقابر جماعية

وبعد اكتشاف مئات الجثث في مقابر جماعية إثر استعادتها من القوات الروسية، دعا وزير خارجية الجمهورية التشيكية الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة حول جرائم الحرب في إيزيوم شرقي أوكرانيا، حسب «فرانس 24».

استنكار غربي للمقابر الجماعية بأوكرانيا

يأتي هذا بعدما أثار خبر اكتشاف هذه المقابر الجماعية موجة استنكار في الغرب بعد نحو خمسة أشهر على انسحاب القوات الروسية من محيط كييف في نهاية مارس الماضي، تاركة خلفها جثث مئات المدنيين يحمل العديد منها آثار تعذيب وإعدامات.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استنكارهما، مُحمّلين الإدارة الروسية المسؤولية.

محكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية

وتسعى الحكومة الأوكرانية، للحصول على دعم سياسي في بروكسل لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب، مطالبة بإنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجناة من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بجانب المحكمة الجنائية الدولية.

العثور على 450 جثة لمدنيين تعرضوا للتعذيب

وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا أنها عثرت على 450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم بمنطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا المفوضية الأوروبية روسيا كييف مقابر جماعية

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