مقاتلات صينية وروسية تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية.. ماذا يحدث؟

تواصل – وكالات:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، عن دخول طائرتان حربيتان صينيتان وست طائرات روسية مؤقتًا منطقة الدفاع الجوي للبلاد.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول، أن قاذفات القنابل الصينية ««H-6 دخلت بشكل متكرر وغادرت منطقة الدفاع الجوي الكوري قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية، حسب «رويترز».

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن الطائرة دخلت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وأنها عادت إلى المنطقة بعد ساعات من ناحية بحر اليابان الشرقي، وانضمت إليهم الطائرات الحربية الروسية.

ومن جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن كوريا الشمالية تقوض الثقة بمزيد من التجارب الصاروخية والنووية.

فيما أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن رغبته في دعم أكبر للتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أمريكا تبدأ أكبر تدريبات جوية عسكرية مع سيول

وقبل أسابيع، بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وأوضحت القوات الجوية الأمريكية أن التدريبات ضمت نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية، مؤكدة أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ«منعطف حاسم»

في الوقت نفسه، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة «الاحتواء والقمع» التي تمارسها في حق بكين، مؤكدة أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم وإن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة مستقرة.

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