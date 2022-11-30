الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال لليوم الثاني على التوالي
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استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال لليوم الثاني على التوالي

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال لليوم الثاني على التوالي

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال لليوم الثاني على التوالي
١١:١٠:٤٣ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 30 من نوفمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.89.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 3.95

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