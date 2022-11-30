ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 185 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، الموافق 30 من نوفمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 212.06 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 194.39 ريال.

عيار 21 يسجل 185.56 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 185.56 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 159.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.71 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 106.03 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6595 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1484 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 212,065 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 185 ريالاً