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«الصحة»: 5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية
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«الصحة»: 5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية

«الصحة»: 5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية

«الصحة»: 5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية
١١:٠٩:٤٣ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نصحت وزارة الصحة، باتباع 5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية.

وقالت الوزارة إنه نظرًا للتقلبات الجويَّة المصحوبة بالأتربة والرياح، قد يعاني مرضى الربو تحديدًا من نوبات شديدة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لا سمح الله.

5 تدابير للوقاية من نوبات الربو وقت الغبار والعواصف الرملية

وأضافت أنه يمكن تجنُّب هذه المخاطر باتباع نصائح بسيطة وسهلة، وهي:

1 – البقاء في المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان. وفي حال الضرورة، يجب لبس كمامة أو قناع للوجه قبل الخروج.

2 – المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

3 – إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول ذرات الغبار إلى المنزل.

4 – التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي لديك ومن تاريخ صلاحيته، ولا تنسَ أن تحمله معك في حال الضرورة للخروج.

5 – استخدام البخاخ الوقائي حسب الخطة العلاجية التي وصفها لك طبيبك، ويمكنك التواصل معه خلال هذه الفترة لتعديل خطتك العلاجية إذا تطلب الأمر.

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