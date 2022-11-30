التأمينات الاجتماعية تحدد شروط حصول المشترك على معاش التقاعد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “كنت أعمل في شركة وفُصلت ولدي اشتراك 128 شهرًا وأبلغ من العمر 59 هل ينزل لي تقاعد إذا وصلت 60 ولى طلب بتعويض”؟

وأجاب الحساب: يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك، أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت آلية وطريقة معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية معرفة رقم المشترك.

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