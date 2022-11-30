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لا يُصدّق.. شاهد ماذا وجد الأطباء في معدة رجل أثناء عملية جراحية
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لا يُصدّق.. شاهد ماذا وجد الأطباء في معدة رجل أثناء عملية جراحية

لا يُصدّق.. شاهد ماذا وجد الأطباء في معدة رجل أثناء عملية جراحية

لا يُصدّق.. شاهد ماذا وجد الأطباء في معدة رجل أثناء عملية جراحية
١٠:٤٩:٢٣ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن أطباء في مستشفى هندي تمكنوا من إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل، بعد إخضاعه لعملية جراحية.

الرجل ابتلع 200 قطعة من مختلف الفئات

وأوضحت أن الأطباء في مستشفى هانغال سري كومرشوار في منطقة باغالاكوت، كارناتاكا في الهند، أصيبوا بالذهول عند اكتشافهم بأن الرجل نتيجة مروره بحالة نفسية قبل 3 أشهر، ابتلع ما يقرب من 200 قطعة من مختلف الفئات وزنها أكثر من 1.5 كيلو جرام.

الأطباء استغرقوا ساعتين لإخراج العملات المعدنية

وأضافت الصحيفة أن الأطباء استغرقوا ساعتين لإخراج العملات المعدنية من معدة الرجل، الذي كان يمر بمشكلة نفسية، لذا كان يبتلع هذه العملات على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، حسب «سبوتنيك».

تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته

وبينت أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج في المعدة، وبعد إجراء الأشعة السينية والتنظير، تم العثور على العديد من العملات المعدنية في معدته، لذلك تقرر إجراء عملية جراحية لإخراجها.

المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات

وأوضح الطبيب المشرف على الحالة أن المعدة تمددت نتيجة العدد الهائل للعملات، مشيرًا إلى أن العملات المعدنية استقرت في أماكن مختلفة من المعدة، مؤكدًا أنه عقب إزالة العملات، تم علاج المريض من نقص المياه وغيرها من المشاكل البسيطة، وأصبحت حالته مستقرة الآن.

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