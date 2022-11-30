«الزكاة والضريبة»: الهبة مستثناة من ضريبة التصرف في العقار لهؤلاء

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، إن ضريبة التصرفات العقارية تسقط في حال توزيع التركة بين الورثة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يستفسر عن ضريبة التصرف في العقار في حال توزيع التركة بين إخواته.

وقالت الزكاة والضريبة: “تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط”.

وأضافت: “وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب – الأم – الجد – الجدة)”.

لائحة التصرفات العقارية

كانت هيئة الزكاة والضريبة قد حددت 5 تعديلات على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أغسطس الماضي، حيث تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، تشمل:

-التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

-التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

-التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

-التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات.

-إعادة العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء بشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

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