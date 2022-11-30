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هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. ومغردون: اللهم اجعلها مسكني ومقبضي ومدفني

هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. ومغردون: اللهم اجعلها مسكني ومقبضي ومدفني

هاشتاق «أمطار المدينة» يتصدر التريند.. ومغردون: اللهم اجعلها مسكني ومقبضي ومدفني
١٠:٢٩:٤٢ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار المدينة” التريند في المملكة بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة على المدينة وصلت إلى حد السيول.

ووثقت فيديوهات ظهور قوس من الأمطار وهطول كميات كبيرة منها على أماكن متفرقة من المدينة.

وقالت مغردة: سبحان الذي جعل في ‎المدينة هذه السكينة اللهم زد قلوبنا حبًا لها.. يارب أكرمتني بسكانها فاكتب لي طيب الحياة وطيب الممات فيها.

الدفاع المدني قام بجهود كبيرة

ونشرت فرق الدفاع المدني، لقطات لجهود القوات الميدانية في متابعة الحالة المناخية، بالإضافة إلى إعلان الجاهزية والاستعداد.

من جانب آخر، نشر عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، لقطات لعواصف رعدية ممطرة على أجزاء من المدينة، تبوك، الجوف، وشمالي الحدود الشمالية، وغربي حائل.

ونشرت إمارة منطقة المدينة مجموعة من الصور لهذه الأجواء الساحرة، وكتبت قائلة: «أجواء ماطرة في المدينة المنورة.. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد».

وقال أحد المغردين: “اللّٰهُم اجعل المدينة المنورة مسكني ومقبضي ومدفني برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اجعل لي فيها قراراً وارزقني منها رزقاً حلالاً يارب العالمين”.

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الكلمات الدلالية:
أمطار السعودية السعودية الآن المدينة سيول

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