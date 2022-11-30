لماذا تزداد الإصابة بجلطات القلب في الصباح؟

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري الجلطات وأمراض القلب، أن جلطات القلب تزداد في الفترة من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشر صباحًا، مشيرًا إلى أنها تزداد بشدة في الصباح الباكر.

وأوضح أن هناك أسبابًا لهذا الأمر، أبرزها ارتفاع الكورتيزون وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تتأثر بشدة بلزوجة الدم التي تزداد في الصباح الباكر.

المشاعر السلبية

وفي وقت سابق، قال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد الجهني، إن المشاعر السلبية كالتوتر والخوف والاكتئاب قد تؤدي إلى حدوث جلطات القلب.

في الوقت نفسه، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالتسامح وبأخلاق جيدة هم الأقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب أو الاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد ونشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التمتع بالأخلاق الطيبة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة قد تصل إلى 50%.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص ذوي الأخلاق العالية والذين سريعًا ما يكونوا أكثر تسامحًا مع أخطاء البعض، لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب ويتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل.

وأكدت الدراسة أن استخدام نقاط القوة في الشخصية الأخلاقية لمساعدة الآخرين قد يعد مفيدًا للصحة الجسدية للفرد، حيث وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا بين معدلات القلق والإصابة بأمراض القلب، وقد كان الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى من القلق أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

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استشاري: المشاعر السلبية كالتوتر والخوف والاكتئاب قد تؤدي إلى حدوث جلطات القلب (فيديو)