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من اليابان إلى فنزويلا.. زلازل تضرب الأرض مختلفة القوة والتأثير
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من اليابان إلى فنزويلا.. زلازل تضرب الأرض مختلفة القوة والتأثير

من اليابان إلى فنزويلا.. زلازل تضرب الأرض مختلفة القوة والتأثير

من اليابان إلى فنزويلا.. زلازل تضرب الأرض مختلفة القوة والتأثير
٠٩:٤٩:٠٦ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

مختلفة القوة والتأثير، ضرب الأرض اليوم أكثر من زلزال في أمكان مختلفة وأوقات متفاوتة في عدد من دول العالم.

ففي اليابان ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي البلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة فوكوشيما، وعلى عمق 30 كيلومترًا، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا

فيما ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض «10.57 شمالًا» وخط طول «62.56 غربا».

وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر، مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية

وفي مقاطعة ألبيرتا الكندية، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا قوته 5.9 درجة

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد، مؤكدًا أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترًا شمال غرب مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات.

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الكلمات الدلالية:
اليابان زلازل فنزويلا مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

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