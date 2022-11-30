مقتل 3 وإصابة 21 في تفجير استهدف دورية للشرطة جنوب غرب باكستان

تواصل – فريق التحرير:

قتل 3 أشخاص، وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأربعاء، إثر انفجار استهدف دورية في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفقًا لمسؤول في الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن انفجارًا استهدف دورية لها أدى إلى مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 شخصًا في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد.

إصابة 21 شخصًا، بينهم 15 ضابطًا

وحسب «رويترز» فقد استهدف انفجار قنبلة دورية للشرطة مما أسفر عن إصابة 21 شخصًا، بينهم 15 ضابطًا كانوا يقومون بحراسة فريق للتطعيم.

انفجار قنبلة في منطقة «أوران»

يأتي هذا بعد أيام من إصابة شخصين بجروح إثر انفجار قنبلة في منطقة «أوران» بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على جانب أحد الطرق في تلك المنطقة، وتم تفجيرها أثناء مرور عمال بالقرب منها، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة عن مسؤوليتها عن الانفجار.

فيما أطلقت عناصر إرهابية قذيفة صاروخية على مركز الشرطة في لاكي مروت، ولكنها سقطت بجوار المركز، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، فيما أطلقت قوات الشرطة النار على المهاجمين وأجبرتهم على الفرار من الموقع.

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