بالمدينة وجدة.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة تساقط أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء متفرقة والمرتفعات، وما بين بدر ورابغ، قد تمتد الى جدة وجنوب المدينة، وأجزاء محدودة من القصيم وحفر الباطن وشمال شرق حائل، مع انخفاض في الحرارة على شمال حتى شمال المنطقة الوسطى ونهاية الحالة الوسمية السادسة.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنور وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية على المرتفعات

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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