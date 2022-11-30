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توضيح عاجل من وزارة السياحة حول استضافة المملكة لكأس العالم القادم

توضيح عاجل من وزارة السياحة حول استضافة المملكة لكأس العالم القادم

توضيح عاجل من وزارة السياحة حول استضافة المملكة لكأس العالم القادم
٠٨:٣٩:٥٠ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أكدت وزارة السياحة، أن المملكة لم تعمل على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا.

وأضافت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أن المملكة تهتم دائماً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخليًا تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تصريحات وزير الرياضة

ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن بلاده ليس لديها أي عرض حتى الآن لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

وأشار إلى أن السعودية تجهز الاستادات والبنية التحتية من أجل استضافة مثل تلك الأحداث المهمة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يستعد اليوم للقاء نظيره المكسيكي، بينما يطمح المنتخبان لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

وقد تردد كثيرًا خلال الآونة الأخيرة عن نية المملكة استضافة كأس العالم القادم وسط نفي المسؤولين وجود نية لهذا الأمر حتى الآن.

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