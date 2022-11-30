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هل الصناديق الاستثمارية تُخرج الزكاة نهاية كل عام؟ «الخثلان» يُجيب

هل الصناديق الاستثمارية تُخرج الزكاة نهاية كل عام؟ «الخثلان» يُجيب

هل الصناديق الاستثمارية تُخرج الزكاة نهاية كل عام؟ «الخثلان» يُجيب
٠٨:٤٧:٣١ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الصناديق الاستثمارية في المملكة لا تخرج الزكاة عن المشتركين فيها.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن الصناديق الاستثمارية في المملكة لا تخرج الزكاة عن المشتركين فيها، وإنما إخراج الزكاة هو من مسؤولية المشتركين في هذه الصناديق.

الصناديق الاستثمارية ليست كالأسهم

وأضاف أنه وجب التنبيه لهذه المسألة لأن بعض الناس يعتقد أن الصناديق الاستثمارية مثل الأسهم، فالأسهم الشركات تخرج الزكاة عن المساهمين، وأما الصناديق الاستثمارية فإن البنوك لا تخرج الزكاة عن المشتركين فيها، ولذلك من كان مشتركًا في صندوق استثماري فعليه أن يخرج زكاة ما يخصه من ذلك الصندوق.

حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك

وأكد أن حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مبلغ يملكه صاحبه كاش، هو بالخيار، إن شاء الشخص أخرج زكاته من هذا أو من ذاك، لأن الأوراق النقدية اليوم لا تتعين بالتعيين، فهي متساوية في قيمتها وفي قوتها الشرائية.

النقود في هذا العصر لها قوة شرائية واحدة

وأشار أن النقود في هذا العصر لها قوة شرائية واحدة، يعني مثلًا 500 ريال عند أي شخص هي الـ 500 ريال عند آخر، في كل شئ، وعلى الشخص أن يزكي من أي حساب يريد.

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«الخثلان» يوضح حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مال يملكه صاحبه كاش

الكلمات الدلالية:
الأسهم الأوراق النقدية الخثلان الزكاة الصناديق الاستثمارية زكاة المال

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