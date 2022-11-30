احتفالات وانتقادات.. سر عاصفة الغضب والشماتة من منتخب إيران بعد الخسارة أمام أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تحول هتاف الإيرانيين لمنتخب بلدهم في مونديال قطر إلى عاصفة من الانتقادات، بعدما غير اللاعبون بوصلتهم من تأييد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني واختاروا الصمت بديلاً عن ذلك.

وسخر إيرانيون من فريق كرة القدم لبلادهم بعد الخسارة أمام أمريكا في مونديال قطر، وذلك بسبب المواقف المتعارضة لفريق الكرة.

وتحول المنتخب بدوره من داعم للتظاهرات الأسبوع الماضي، إلى ساكت ومتغاض عنها.

مواقف متناقضة للاعبي الفريق

وقرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا يوم الاثنين الماضي.

هذا الموقف انقلب رأسا على عقب بعد أيام قليلة في مباراتهم اللاحقة ضد ويلز، حيث راحوا يتمتمون النشيد، فيما علت صيحات الاستهجان.

لذا، أقدم محتجون على إضرام النار في لافتة إعلانية للمنتخب في مدينة دزفول جنوب غربي البلاد، فيما عمت الاحتفالات بمناطق عدة فرحًا بالخسارة.

الاحتفالات تعم مدينة سقز

كما عمت الاحتفالات في مدينة سقز بمحافظة كردستان غرب البلاد، مسقط رأس الشابة مهسا أميني.

بدورها أفادت منظمة هنكاو الحقوقية ومقرّها النرويج بأن دراجين إيرانيين احتفلوا بالفوز الأمريكي عبر إطلاق الأبواق في مهاباد.

كذلك أشارت المنظمة إلى إطلاق ألعاب نارية أضاءت سماء مريوان الواقعة كذلك في كردستان حيث تشنّ قوات الأمن حملة قمع عنيفة للاحتجاجات.

اقرأ أيضًا:

بدولة أوروبية.. 120 برلمانيًا يطالبون بإحالة ملف احتجاجات إيران لمجلس الأمن