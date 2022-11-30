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تحذير طبي.. برودة اليدين والقدمين قد تشير إلى أمراض خطيرة
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تحذير طبي.. برودة اليدين والقدمين قد تشير إلى أمراض خطيرة

تحذير طبي.. برودة اليدين والقدمين قد تشير إلى أمراض خطيرة

تحذير طبي.. برودة اليدين والقدمين قد تشير إلى أمراض خطيرة
٠٩:٢٢:٣٠ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت الخبيرة الطبية، الدكتورة سارة بروير، أن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون مرتبطة بعدد من المشاكل الصحية المؤلمة الشائعة، بما في ذلك تورم الأصابع، والدوالي، ومتلازمة رينود.

وأضافت أن كل هذه المشاكل ترتبط بضعف الدورة الدموية، والتي يمكن تحسينها من خلال تغييرات بسيطة يمكن تحقيقها في نمط العيش.

مكافحة ضعف الدورة الدموية

ولمكافحة ضعف الدورة الدموية، أوصت الدكتورة بروير بما يلي:

– إبقاء اليدين والقدمين والرأس دافئين وجافين قدر الإمكان.

– تجنب الملابس الضيقة والمقيدة.

– التخلص من الوزن الزائد.

– ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

– الاستمرار في الحركة وتجنب الهمود لفترات طويلة.

وأشارت الخبيرة الطبية إلى أنه يمكن أن يلعب الطعام أيضًا دورًا مهمًا في معالجة ضعف الدورة الدموية، إذ يمكن تحسين النظام الغذائي الصحي والمتوازن الذي يحتوي على ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، وعن طريق إضافة حصتين على الأقل من الأسماك الزيتية كل أسبوع.

وقالت إن “الأسماك الزيتية الغنية بأوميجا 3 لها تأثير في سيولة الدم التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية في اليدين والقدمين”.

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