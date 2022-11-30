الودائع الادخارية تحقق أعلى نمو خلال 14 عامًا

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وجه مستثمرون مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقًا.

وسجلت الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في المملكة، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، أعلى معدل نمو سنوي في 14 عامًا.

وسجلت الودائع مستوى قياسيًا عند 603.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 475.2 مليار ريال قبل عام، مسجلة نموًا سنويًا 27.1 في المئة الأعلى منذ عام 2008.

وعلى أساس شهري، استمرت الودائع أيضًا في النمو للشهر الثالث، مستفيدة من تطورات أسعار الفائدة، إذ نمت 11 في المئة خلال (أكتوبر) مقارنة بـ(سبتمبر)، وهو أعلى نمو شهري منذ نهاية 2019.

ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية

وأدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في المملكة إلى 26.6 في المئة بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 23 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي.

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