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5 خطوات.. لحل مشكلة عدم وجود تسجيل يناسب التخصص في اختبار الرخصة المهنية
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5 خطوات.. لحل مشكلة عدم وجود تسجيل يناسب التخصص في اختبار الرخصة المهنية

5 خطوات.. لحل مشكلة عدم وجود تسجيل يناسب التخصص في اختبار الرخصة المهنية

5 خطوات.. لحل مشكلة عدم وجود تسجيل يناسب التخصص في اختبار الرخصة المهنية
٠٨:١٨:٥٨ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم أن اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية.

وأوضحت أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين، يبلغ 38 تخصّصًا، مشيرة إلى أن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي بدأ على النحو الآتي:

– للرجال:

لمن هم على رأس العمل «المدارس الحكومية»: من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

– للجميع:

* من يوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/29هـ الموافق 2022/11/23م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا، أنه في حال واجهتك مشكلة عدم وجود تسجيل يناسب تخصصك، فإنه سيتم حيل المشكلة والتحديث حسب التخصص في نظام نور عن طريق هذه الخطوات:

1 – تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس.

2 – النقر على اسم المستفيد.

3 – اختيار المعلومات الشخصية.

4 – الضغط على لدي مؤهل تربوي.

5 – الضغط على التحقق من بيانات تخصصات من نور.

ويعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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الكلمات الدلالية:
اختبار الرخصة المهنية الرخصة المهنية مركز قياس نظام نور هيئة تقويم التعليم

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