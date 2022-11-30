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منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة
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منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة

منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة

منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة
٠٨:٠٥:٤٨ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت أمانة مكة منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة المكرمة والأماكن العامة، وهو القرار الذي كان منتظرًا بشدة، بحسب صحيفة “مكة”.

وتواجدت الجهـات الأمنية والبلدية في حجز النوارية، لمنع أي نشاط لتأجير الأحصنة أو الدبابات في الموقع، وذلـك بعد أيام مـن حادثة وفاة طفلة، إثر سـقوطها من حصان تم تأجيره بالموقع.

تأجير الخيول ممنوع في الأماكن العامة

مـن جهته أوضـح المتحدث الرسـمي للأمانة أسـامة زيتوني، أن تأجير الخيول ممنوع أصلاً في الأماكن العامة وجميع الحجـوزات، وتعمل البلدية على مصادرتهـا أولاً بأول، بالتعاون مـع الجهـات المختصـة وذات العلاقة .

وأضـاف أن هناك أماكن مخصصة لممارسـة هذه الرياضة، وتصدر لها تصاريح نظامية في الإسطبلات المخصصة لممارسة هذا النشاط، أما في الأماكن العامـة والحجوزات فهي ممنوعة.

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