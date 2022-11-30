زيادة التعويض 20%.. بشرى سارة لملاك المنازل المنزوع ملكيتها والأراضي البيضاء

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كشفت مصادر عن توجيهات من الجهات العليا بزيادة التعويض العادل للعقارات المنزوعة ملكيتها، بأن يشتمل قيمة العقارات السوقية مضافًا إليها 20% زيادة على قيمتها مقابل الأضرار وعوض عن نزع الملكية.

ووفق صحيفة “عكاظ”، تضمنت التوجيهات السماح بالتعويضات العينية، ففي حال كان التعويض أرضًا بيضاء، فإن تلك الأرض ستعفى من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة يضعها وزيرا المالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت الصحيفة، إن التعويضات ستشمل جميع العقارات المنزوعة، وكذلك العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك حتى نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

التعويض لا يشمل هذه المنازل

وبحسب التوجيهات، لا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشاريع الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة.

من جانبه، أكد نائب رئيس طائفة العقار مسفر بن خيرالله، أن تعويض ملاك العقارات المنزوعة بما يعادل 20% من قيمة العقار السوقية، وكذلك إعفاء من حصلوا على تعويضات عينية مثل الأراضي البيضاء من رسوم الأراضي، يدعم الحركة العقارية، ويرفع من القوة الشرائية.

وأضاف أن الحركة العقارية قد تسجل خلال الفترة القادمة انتعاشاً ملحوظاً، خصوصا بعد إعفاء المشترين ممن نزعت ملكياتهم من ضريبة التصرفات العقارية، فهذه الخطوة ستسرع من وتيرة الشراء عند الحصول على التعويض.

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