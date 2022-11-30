الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا
دراسة: أحد لقاحات كورونا يسهم في علاج السرطان
منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
لقطات من الجو.. كيف يحرك الزلزال الأرض؟
بالفيديو.. أمطار غزيرة على قرية درة العروس شمال جدة
حضورياً وعن بعد.. «أكاديمية طويق» تعلن عن 20 معسكرًا احترافيًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا
٠٧:٤٠:١٦ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

في تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، هددت موسكو اليوم بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية قد تصبح أهدافًا مشروعة لروسيا.

الأمر يتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي

وحسب «سبوتنيك»، أكدت الوزارة أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي للأقمار الصناعية المدنية يخالف معاهدة الفضاء الخارجي ويتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي.

وأكدت أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيًا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية.

زيلينسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

وكشف حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة ب11 قذيفة، لافتًا إلى أن القصف الأوكراني يسبب قطع الكهرباء عن منطقتين في المقاطعة.

فيما أشار الأمين العام لحلف الناتو، أن أوروبا بحاجة إلى إقامة علاقات مع روسيا مع شرط وقف حربها على أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأقمار الصناعية حرب الفضاء دونباس روسيا زيلنسكي

مواد ذات صلة

المزيد
طوال الأسبوع.. «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

طوال الأسبوع.. «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

٠٣:٢٧ م، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
مدير معرض الكتاب: المبيعات تراجعت والزوار أتوا للاطلاع

مدير معرض الكتاب: المبيعات تراجعت والزوار أتوا للاطلاع

٠٧:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٨ مارس ٢٠١٤
الإسكان: تعليق تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» في حالة واحدة

الإسكان: تعليق تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» في حالة واحدة

٠٥:٠٤ م، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠١٦
توقعات بطقس شديد الحرارة.. الرياض الأعلى بـ46 مئوية والصغرى في أبها 19

توقعات بطقس شديد الحرارة.. الرياض الأعلى بـ46 مئوية والصغرى في أبها 19

٠٧:٢٩ ص، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *