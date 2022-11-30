تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا

تواصل – وكالات:

في تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، هددت موسكو اليوم بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية قد تصبح أهدافًا مشروعة لروسيا.

الأمر يتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي

وحسب «سبوتنيك»، أكدت الوزارة أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي للأقمار الصناعية المدنية يخالف معاهدة الفضاء الخارجي ويتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي.

وأكدت أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيًا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية.

زيلينسكي: الوضع صعب على كل الجبهات

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع صعب على الجبهات، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل قصف مناطق في دونباس رغم خسائرها الفادحة.

وكشف حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تقصف منطقة سودجينسكي في المقاطعة ب11 قذيفة، لافتًا إلى أن القصف الأوكراني يسبب قطع الكهرباء عن منطقتين في المقاطعة.

فيما أشار الأمين العام لحلف الناتو، أن أوروبا بحاجة إلى إقامة علاقات مع روسيا مع شرط وقف حربها على أوكرانيا.

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