لأول مرة.. قيادي بالحرس الثوري يكشف عدد قتلى احتجاجات إيران

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كشف قيادي في «الحرس الثوري» الإيراني، للمرة الأولى منذ الاحتجاجات، عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات المستمرة بأشكال مختلفة في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر.

واندلعت احتجاجات في إيران منذ توفيت في 16 سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».

وتعتبر السلطات هذه التظاهرات «أعمال شغب» يحرض عليها الغرب.

من حهته، قال قائد «القوة الجوفضائية» في «الحرس الثوري»، العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصور نشرته وكالة «مهر» الحكومية إن «الجميع في البلاد تأثروا بوفاة هذه السيدة.. لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شخص سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة».

مقتل عشرات من عناصر الأمن

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحصيلة التي وردت على لسان حاجي زاده تشمل عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات.

في الوقت نفسه، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، في أحدث إحصائياتها أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 448 شخصاً في حملة قمع الاحتجاجات التي بدأت في منتصف سبتمبر، أكثر من نصفهم في المدن الكردية ومحافظة بلوشستان

وبحسب المنظمة، فإن بين الأشخاص الـ448 الذين تأكد مقتلهم، هناك 60 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا بينهم تسع فتيات و29 امرأة.

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