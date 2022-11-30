الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
منع تأجير الخيول والدبابات في حجوزات مكة
زيادة التعويض 20%.. بشرى سارة لملاك المنازل المنزوع ملكيتها والأراضي البيضاء
لأول مرة.. قيادي بالحرس الثوري يكشف عدد قتلى احتجاجات إيران
تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب الأقمار الصناعية المستخدمة ضدها في أوكرانيا
دراسة: أحد لقاحات كورونا يسهم في علاج السرطان
منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
٠٧:١٥:١٩ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنور وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية على المرتفعات

 في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم تصل إلى 55 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

 وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء بالمملكة.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد السيول المدينة المنورة تبوك حالة الطقس مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«الكهرباء»: زيادة أو نقصان دورة أيام «الفاتورة» لا يؤثر على قيمة الاستهلاك

«الكهرباء»: زيادة أو نقصان دورة أيام «الفاتورة» لا يؤثر على قيمة الاستهلاك

٠٤:٢٣ م، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠١٦
12 مليون مركبة بالمملكة تستهلك 811 ألف برميل وقود يوميًّا

12 مليون مركبة بالمملكة تستهلك 811 ألف برميل وقود يوميًّا

١٢:٥٨ م، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
اليوم.. ندب 303 معلمات ضمن مشروع «خلافة الغازي»

اليوم.. ندب 303 معلمات ضمن مشروع «خلافة الغازي»

١١:٥٣ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
لتحصيل دراسي أفضل.. 7 نصائح لعلاج الخجل لدى طفلك

لتحصيل دراسي أفضل.. 7 نصائح لعلاج الخجل لدى طفلك

١٠:٠٨ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *