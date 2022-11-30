منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنور وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

تكون السحب الرعدية على المرتفعات

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم تصل إلى 55 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء بالمملكة.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر