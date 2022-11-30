لقطات من الجو.. كيف يحرك الزلزال الأرض؟

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أظهر مقطع فيديو، لقطة مذهلة لوقوع زلزال في إندونيسيا، ليوضح تأثير الزلزال على تحريك الطبقة الخارجية من الأرض بما عليها، في مشهد يبين عظمة الله عز وجل وقدرته في مخلوقاته.

يحرك رقعة جغرافية كبيرة

ونقل الفيديو لقطة جوية عبر الأقمار الصناعية، لزلزال في إندونيسيا، يحرك الأرض في رقعة جغرافية كبيرة، وشرح الفيديو كيف يحرك الزلزال منطقة بأكملها من الأرض، وكأنه يأخذها بعيدا،

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انخفاضات القشرة الأرضية

وتؤدي الزلازل إلى تشقق الأرض ونضوب الينابيع أو ظهور الينابيع الجديدة أو حدوث ارتفاعات وانخفاضات في القشرة الأرضية وأيضًا حدوث أمواج عالية تحت سطح البحر، وهي إحدى آيات الله في كونه، ذكرها القرآن في قول الله سبحانه: “إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)”.