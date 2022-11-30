حضورياً وعن بعد.. «أكاديمية طويق» تعلن عن 20 معسكرًا احترافيًا

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 20 معسكرا احترافيا (رجال / نساء) تقام (حضوري) ومنها دورة (عن بُعد)، مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات والمعسكرات التدريبية:

– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.

– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.

– معسكر أمازون (Solutions Architect (Associate.

– معسكر أمازون (Solutions Architect (Professional.

– معسكر أمازون (Systems Operation (Associate.

– معسكر الذكاء الاصطناعي Al.

– معسكر هواوي لأمن الشبكات.

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java.

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript.

– معسكر تطوير تطبيقات Android.

– معسكر علم البيانات.

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python.

– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter.

– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift.

– معسكر تصميم الواجهات وتجربة المستخدم UI / UX.

– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.

– معسكر تطبيقات الويب.

– معسكر تطوير الألعاب باستخدام Unity.

– معسكر Python البرمجي.

– معسكر برمجة الروبوت.

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نبذة عن الأكاديمية

– أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا