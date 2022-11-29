مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في بريطانيا أن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً.

وأوضح الهيئة، أن هذه النتائج تم التوصل لها، بعدما أدت أخطاء المختبر في ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كورونا الإيجابية.

ووفقا للخبراء، فإنه لدى بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

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وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا في وسط بريطانيا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر و12 أكتوبر العام الماضي.

وأوضح ريتشارد جليف، مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، “خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة”.

وتابع “نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص. إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث”.

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