الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لقطات من الجو.. كيف يحرك الزلزال الأرض؟
بالفيديو.. أمطار غزيرة على قرية درة العروس شمال جدة
حضورياً وعن بعد.. «أكاديمية طويق» تعلن عن 20 معسكرًا احترافيًا
مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية
تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي
«مكة والجوف والشرقية»..تنبيهات من الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ورياح نشطة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية

مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية

مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية
٠٢:٥٨:٥١ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في بريطانيا أن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً.

وأوضح الهيئة، أن هذه النتائج تم التوصل لها، بعدما أدت أخطاء المختبر في ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كورونا الإيجابية.

ووفقا للخبراء، فإنه لدى بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

اقرأ أيضا:

الدولار يتراجع متأثرًا بمخاوف تحرير الصين لقيود كورونا

وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا في وسط بريطانيا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر و12 أكتوبر العام الماضي.

وأوضح ريتشارد جليف، مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، “خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة”.

وتابع “نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص. إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث”.

اقرأ أيضا:

إصابات كورونا تتجاوز 641 مليون حالة عالميًا

الكلمات الدلالية:
بريطانيا فيروس كورونا كورونا وباء كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
أعلاها 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أعلاها 45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

١٠:٥٩ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
رجل أعمال «وهمي» يجمع مليار ريال من 1200 مساهم

رجل أعمال «وهمي» يجمع مليار ريال من 1200 مساهم

٠٧:٥٨ ص، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
منظمة حقوقية أوروبية تندد بتعذيب واغتصاب النساء في معتقلات النظام السوري

منظمة حقوقية أوروبية تندد بتعذيب واغتصاب النساء في معتقلات النظام السوري

١٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠١٥
بالفيديو.. أسهل طريقة منزلية لتصنيع «مكيف» دون تكلفة

بالفيديو.. أسهل طريقة منزلية لتصنيع «مكيف» دون تكلفة

٠٢:١٦ م، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *