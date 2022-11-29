«مكة والجوف والشرقية»..تنبيهات من الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ورياح نشطة

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، تكون ضباب كثيف على منطقتي الشرقية والجوف، ورياح نشطة وسحب رعدية على منطقة مكة المكرمة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

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وتوقع المركز أن تستمر حالة الضباب على الشرقية حتى الثامنة صباحا، بينما يستمر الضباب على الجوف حتى التاسعة صباحا.

بينما تستمر الرياح النشطة والسحب الرعدية على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 10 صباحا بمشيئة الله.

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