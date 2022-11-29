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تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي
٠٢:٥٧:٣٧ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

ارتفاع مخزون البنزين والمقطرات

وذكر التقرير أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل، فيما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 3.2 مليون برميل، حسب “أرقام”.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير تراجعت بنسبة 0.2% عند 83.03 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 1.2% إلى 78.20 دولار.

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تراجع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعًا بأكثر من 2% في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد القيود التي تفرضها السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل التراجع في سعر خامي غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي وخام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 3% في بعض لحظات التداول.

وأثارت الاحتجاجات الشعبية نادرة الحدوث في الصين مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له في العالم.

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