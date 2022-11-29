مدارس الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدارس الملك فيصل، عبر موقع التوظيف “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- ممرضة.
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس تمريض
- سعودي الجنسية
- مطلوب لغة انجليزية
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عن المدارس:
- مدرسة الملك فيصل هي مدرسة رائدة كاملة في البكالوريا الدولية (مرحلة ما قبل المدرسة إلى دبلومة DP) ، وتقع في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، داخل الحي الدبلوماسي.
طريقة التقديم:
أوضحت المدارس، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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