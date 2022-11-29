مدارس الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت مدارس الملك فيصل، عبر موقع التوظيف “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: ممرضة. المؤهلات والخبرات: بكالوريوس تمريض

سعودي الجنسية

مطلوب لغة انجليزية اقرأ أيضا: ينتهي خلال ساعات.. رابط التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية عن المدارس: مدرسة الملك فيصل هي مدرسة رائدة كاملة في البكالوريا الدولية (مرحلة ما قبل المدرسة إلى دبلومة DP) ، وتقع في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، داخل الحي الدبلوماسي. طريقة التقديم: أوضحت المدارس، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).