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مدارس الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مدارس الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مدارس الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٢:٣٤:٢٠ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدارس الملك فيصل، عبر موقع التوظيف “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • ممرضة.

المؤهلات والخبرات:

  •  بكالوريوس تمريض
  •  سعودي الجنسية
  •  مطلوب لغة انجليزية
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عن المدارس:

  • مدرسة الملك فيصل هي مدرسة رائدة كاملة في البكالوريا الدولية (مرحلة ما قبل المدرسة إلى دبلومة DP) ، وتقع في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، داخل الحي الدبلوماسي.

طريقة التقديم:

أوضحت المدارس، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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فرص مدارس الملك فيصل وظائف وظائف شاغرة

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