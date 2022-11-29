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ولو بعد حين.. كشف قاتل لشقيقته بعد 20 عاما من تنفيذ الجريمة

ولو بعد حين.. كشف قاتل لشقيقته بعد 20 عاما من تنفيذ الجريمة

ولو بعد حين.. كشف قاتل لشقيقته بعد 20 عاما من تنفيذ الجريمة
٠٢:٣٥:٣٥ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعادت فرق التحقيق في القضايا المجهولة بإدارة البحث الجنائي في الأردن، فتح قضية، راحت ضحيتها امرأة ثلاثينية، منذ نحو 20 عاما، وتمكنت من كشف ملابساتها، والقبض على أحد الجناة.

وقعت في عام 2003

وعثرت الجهات الأمنية، في عام 2003، على جثمان سيدة ثلاثينية مجهولة داخل برميل حديدي مربوطة بالجنازير، على متن عبّارة مياه في منطقة صويلح شمالي عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن فرق التحقيق في القضايا المجهولة بإدارة البحث الجنائي أعادت فتح ملف القضية، وتمكنت من كشف ملابساتها والقبض على أحد الجناة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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بسبب خلافات شخصية

وتكللت جهود فريق التحقيق مؤخرا، بالنجاح بعد جمع المعلومات حولها والاستماع لأقوال عدد من المقربين، وتوصلت إلى أحد الجناة، وهو شقيق المجني عليها.

وقال المتهم إنه وشقيقه اصطحبا الضحية خارج المنزل وأجبراها على تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة حتى فارقت الحياة، وبعد ذلك ربطاها بجنازير ووضعا جثمانها في برميل حديدي على متن عبّارة مياه في منطقة صويلح.

وأفاد الناطق الإعلامي بأن اعتراف المتهم تضمن سبب قيامه هو وشقيقه بارتكاب الجريمة، إثر خلافات شخصية، وأضاف السرطاوي أنه: “تم التعميم على الشقيق الآخر بعد أن تبين انه خارج البلاد، فيما جرى إبلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية وإحالتها إليه”.

الكلمات الدلالية:
أخبار الأردن الأردن البحث الجنائي الأردني التحقيق في القضايا المجهولة

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