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مرور جازان يطيح بمفحط أحد المسارحة
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مرور جازان يطيح بمفحط أحد المسارحة

مرور جازان يطيح بمفحط أحد المسارحة

مرور جازان يطيح بمفحط أحد المسارحة
٠٢:٠٥:٤٠ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة أحد المسارحة معرضاً سلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات لتفادي مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار”.

وتشمل هذه الإرشادات ما يلي:

– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى

– في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه

– تمهل وخفف السرعة

– تجنب برك وتجمعات المياه

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

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الكلمات الدلالية:
أحد المسارحة المرور مرور جازان مفحط جازان

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