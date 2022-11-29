مرور جازان يطيح بمفحط أحد المسارحة
تواصل – فريق التحرير:
ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة أحد المسارحة معرضاً سلامة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات لتفادي مخاطر هطول الأمطار أثناء القيادة.
وتشمل هذه الإرشادات ما يلي:
– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى
– في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه
– تمهل وخفف السرعة
– تجنب برك وتجمعات المياه
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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.
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ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة أحد المسارحة معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/XoNU9PquxK
— المرور السعودي (@eMoroor) November 29, 2022