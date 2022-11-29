الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لقطات من الجو.. كيف يحرك الزلزال الأرض؟
بالفيديو.. أمطار غزيرة على قرية درة العروس شمال جدة
حضورياً وعن بعد.. «أكاديمية طويق» تعلن عن 20 معسكرًا احترافيًا
مختبر كورونا يتسبب في 20 حالة وفاة بدولة أوروبية
تراجع مخزونات النفط الخام 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي
«مكة والجوف والشرقية»..تنبيهات من الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ورياح نشطة

الرئيسية

 /

تقارير وحوارات

 /

البنتاجون ترصد توسعات الصين.. الصراع النووي يحتدم

البنتاجون ترصد توسعات الصين.. الصراع النووي يحتدم

البنتاجون ترصد توسعات الصين.. الصراع النووي يحتدم
٠٢:٣٣:١٧ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، تقريرا، أشار إلى مضاعفة قوة الصين النووية، موضحا عزمها المضي قدما في طريقها إلى مضاعفة عدد الرؤوس الحربية، بواقع 4 مرات بحلول عام 2035.

أمريكا في حالة من عدم اليقين

وقال تقرير البنتاجون إن ترسانة بكين المتنامية تخلق حالة من عدم اليقين للولايات المتحدة، وهي تتعامل مع كيفية ردع قوتين نوويتين – هما روسيا والصين – في آن واحد، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبها، قالت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن تعزيز قوة الصين العسكرية يخلق حالة من عدم اليقين بشأن نواياها، متسائلة : “هل ستبدأ الزيادة الفعلية في القدرة في التأثير على كيفية تفكير الخبراء الصينيين في استخدام الأسلحة النووية؟”

وأردفت: “هذا هو عدم اليقين.. لا يمكننا أن نفترض أنه إذا كان لديهم المزيد من القدرات، فإن سياستهم ستبقى كما هي”.

اقرأ أيضا:

أمريكا والصين يتفقان: لا يمكن شن حرب نووية.. لن ينتصر أحد

700 رأس نووية خلال 6 سنوات

وقال البنتاجون، في العام الماضي، إن عدد الرؤوس النووية الصينية يمكن أن يرتفع إلى 700 في غضون 6 سنوات، وقد يصل إلى ألف رأس بحلول عام 2030.

وأفاد التقرير الجديد بأن الصين لديها حاليا نحو 400 رأس نووي، ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 1500 بحلول عام 2035، في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة 3750 رأسا نوويا نشطا.

الكلمات الدلالية:
أسلحة نووية البنتاجون الترسانة النووية في الصين الدفاع الأمريكية تحذر

مواد ذات صلة

المزيد
التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي على منطقة الشرق الأوسط

التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي على منطقة الشرق الأوسط

١٠:٥١ ص، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠٢٢
“أضاحي” يشارك في تراجع أزمات الغذاء بالعالم

“أضاحي” يشارك في تراجع أزمات الغذاء بالعالم

١٢:٢٩ ص، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
تطوير العوامية.. مشروع حضاري يجمع التاريخ بالحاضر والمستقبل

تطوير العوامية.. مشروع حضاري يجمع التاريخ بالحاضر والمستقبل

٠٢:٣٤ م، الأربعاء، ١٠ أكتوبر ٢٠١٨
«عثمان وعلي» يتصدران «تويتر».. وآلاف التغريدات تعدد مناقبهما

«عثمان وعلي» يتصدران «تويتر».. وآلاف التغريدات تعدد مناقبهما

٠٢:٣٢ م، الأثنين، ٢١ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *