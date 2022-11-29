البنتاجون ترصد توسعات الصين.. الصراع النووي يحتدم

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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، تقريرا، أشار إلى مضاعفة قوة الصين النووية، موضحا عزمها المضي قدما في طريقها إلى مضاعفة عدد الرؤوس الحربية، بواقع 4 مرات بحلول عام 2035.

أمريكا في حالة من عدم اليقين

وقال تقرير البنتاجون إن ترسانة بكين المتنامية تخلق حالة من عدم اليقين للولايات المتحدة، وهي تتعامل مع كيفية ردع قوتين نوويتين – هما روسيا والصين – في آن واحد، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من جانبها، قالت بوني لين، مديرة مشروع قوة الصين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن تعزيز قوة الصين العسكرية يخلق حالة من عدم اليقين بشأن نواياها، متسائلة : “هل ستبدأ الزيادة الفعلية في القدرة في التأثير على كيفية تفكير الخبراء الصينيين في استخدام الأسلحة النووية؟”

وأردفت: “هذا هو عدم اليقين.. لا يمكننا أن نفترض أنه إذا كان لديهم المزيد من القدرات، فإن سياستهم ستبقى كما هي”.

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700 رأس نووية خلال 6 سنوات

وقال البنتاجون، في العام الماضي، إن عدد الرؤوس النووية الصينية يمكن أن يرتفع إلى 700 في غضون 6 سنوات، وقد يصل إلى ألف رأس بحلول عام 2030.

وأفاد التقرير الجديد بأن الصين لديها حاليا نحو 400 رأس نووي، ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 1500 بحلول عام 2035، في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة 3750 رأسا نوويا نشطا.