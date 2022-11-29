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تجمدوا من شدة البرد.. وفاة عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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تجمدوا من شدة البرد.. وفاة عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

تجمدوا من شدة البرد.. وفاة عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

تجمدوا من شدة البرد.. وفاة عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
٠١:١٠:١٢ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مأساوية، توفى مواطنون عراقيون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، بعدما تجمدوا من شدة البرد.

من جانبها كشفت وزارة الخارجية العراقية، عن تحرك لنقل جثامين الضحايا من بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته إن “سفارة العراق في موسكو تابعت باهتمام بالغ وفاة مواطنيَن عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وكان سبب الوفاة انخفاض درجات الحرارة الى حد الانجماد الكامل”.

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وأضاف الصحاف أن “السفارة قامت بتشكيل خلية أزمة للمتابعة وتيسير نقل الجثمانين الى العراق واستمرار التنسيق مع ذويهم”.

الكلمات الدلالية:
البرد العراق بيلاروسيا وفاة عراقيين

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