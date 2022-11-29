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تسريب صوتي يفضح إيران.. ذعر بين قادة الباسيج بسبب الاحتجاجات
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تسريب صوتي يفضح إيران.. ذعر بين قادة الباسيج بسبب الاحتجاجات

تسريب صوتي يفضح إيران.. ذعر بين قادة الباسيج بسبب الاحتجاجات

تسريب صوتي يفضح إيران.. ذعر بين قادة الباسيج بسبب الاحتجاجات
٠٢:٠٣:٥٧ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر تسريب صوتي، منسوب  لنائب قائد قوات الباسيج الجنرال قاسم قريشي، ومجموعة من مديري الإعلاميين التابعين للحرس الثوري، حالة من  الذعر التي يعيشها النظام الإيراني، خوفا من توسع الاحتجاجات، لتشمل عموم أنحاء البلاد.

الباسيج يعترف بنجاح الإضراب في طهران 

فضح المقطع، الذي حصلت عليه مجموعة “بلاك ريوارد”، الناشطة في مجال القرصنة الإلكترونية، بعد اختراق وكالة أنباء “فارس نيوز”، الذراع الإعلامية للحرس الثوري، اعتراف قادة الباسيج التابع لنظام الملالي، أن 70% على الأقل من الشركات في 21 محافظة إيرانية استجابت خلال اليوم الأول من الدعوة للإضراب المعلن عنها في منتصف نوفمبر.

كما تضمن التسريب الصوتي عرض العديد من المعلومات حول الوضع الأمني في البلاد، وخطط الحكومة والمؤسسات الأمنية للتعامل مع الاحتجاجات.

صورة أرشيفية لقوات الباسيج الإيرانية يتوسطهم خامنئي
صورة أرشيفية لقوات الباسيج الإيرانية يتوسطهم خامنئي

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مواجهات بالرصاص الحي

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، إلى 448 قتيلًا على الأقل، بينهم نحو 60 طفلا، و29 امرأة، سقطوا على يد قوات الأمن الإيرانية.

وأضافت المنظمةفي أحدث تقريرها، حسب “إيران إنترناشيونال” أن القوات الأمنية قتلت في الأسبوع الماضي فقط، أكثر من 16 مواطنًا في مختلف أنحاء إيران، أكثر من 12 شخصًا منهم في المناطق الكردية، كما سقط قتلى آخرون في الأسابيع السابقة، إلى قائمة الضحايا بعد التأكد من صحة أنباء مقتلهم.

وأوردت المنظمة أن: “هذه الإحصائية تظهر الحد الأدنى من الأرقام، ولا تشمل سوى الحالات التي سجل فيها باحثو منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وثائق مثل شهادات الوفاة أو شهادات الطاقم الطبي، أو يؤكد مصدران مستقلان عن بعضهما أنباء مقتل الضحايا”.

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