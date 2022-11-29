الموارد البشرية تعلن الحد المانع لصرف الضمان للأسرة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قيمة الحد المانع الذي لا يجب أن يتجاوز الدخل الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة، أن الحد المانع يختلف للأسرة المستفيدة بحسب عدد أفراد الأسرة، ويتم صرف الدعم بناءً على الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة.

وتابعت : يتم خصم 50 % من الدخل الشهري وخصم 50% من الدخل غير المكتسب والمقدم من الضمان الاجتماعي.

وتتم عملية احتساب الحد الأدنى من الدخل الشهري المكتسب مع الحد الأدنى الغير مكتسب وصرف حد أدنى للعائل 1100ريال ومبلغ 550 ريالًا لكل فرد بالأسرة.

وبموجب الجدول المعدل حديثا يبلغ الاستحقاق الشهري لأسرة من 6 أفراد 2420 ريالا و10 أفراد 3560 ريالا و15 فردا حوالى 5000 ريال .

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وأتاحت وزارة الموارد البشرية تقديم طلب اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وتتراوح فترة دراسة الطلب من شهر حتى 3 شهور كحدٍ أقصى للدراسة، وعند قبول الطلب سيتم صرف المستحقات السابقة بأثرٍ رجعي.