«الخضيري» يحذر: 5 عوامل ترفع نسبة الكوليسترول في الدم
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حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بعض الممارسات الخاطئة والتي تسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.
وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن البيض والدهون الطبيعية (السمن) وباعتدال؛ ليسا السبب الوحيد ولا الرئيس لارتفاع الكوليسترول!
وأضاف الخضيري، هناك أسباب لارتفاع الكوليسترول وهي:
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– سبب وراثي إفراز طبيعي من الكبد
– كثرة تناول الدهون المهدرجة (السمن النباتي)
– زيادة استهلاك المعجنات التي تجعل الكبد تحوّله لكوليسترول
– كثرة تناول المقليات
– كثرة تناول السكريات
ونصح الخضيري بعدم الإفراط في تناول المعجنات قائلا : “اتركوا المعجنات تصحوا”.
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البيض والدهون الطبيعية(السمن)وباعتدال؛ليسا السبب الوحيد(ولارئيس)لارتفاع الكلسترول!بل أكبر أسباب ارتفاع الكلسترول: سبب وراثي،وافراز طبيعي من الكبد،تدعمه الدهون المهدرجة(السمن النباتي)وزيادة استهلاك المعجنات التي تجعل الكبد تحوّله لكلسترول،والمقليات والسكريات.فاتركوا المعجنات تصحوا
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) November 29, 2022