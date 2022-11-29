«الخضيري» يحذر: 5 عوامل ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بعض الممارسات الخاطئة والتي تسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن البيض والدهون الطبيعية (السمن) وباعتدال؛ ليسا السبب الوحيد ولا الرئيس لارتفاع الكوليسترول!

وأضاف الخضيري، هناك أسباب لارتفاع الكوليسترول وهي:

اقرأ أيضا:

«سعود الطبية»: كيف تتحكم بمستوى الكوليسترول في الدم؟

– سبب وراثي إفراز طبيعي من الكبد

– كثرة تناول الدهون المهدرجة (السمن النباتي)

– زيادة استهلاك المعجنات التي تجعل الكبد تحوّله لكوليسترول

– كثرة تناول المقليات

– كثرة تناول السكريات

ونصح الخضيري بعدم الإفراط في تناول المعجنات قائلا : “اتركوا المعجنات تصحوا”.

اقرأ أيضا:

استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار