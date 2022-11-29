العثور على جثة الغواص البحريني نشمي الحدِي.. وبيان «الداخلية» يكشف ما حدث

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، عن عثور رجال خفر السواحل في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، على جثة المواطن الغواص نشمي الحدِي الذي فُقد منذ أيام أثناء ممارسته هواية الغوص في المنطقة البحرية شمال المملكة.

وكان الشاب البحريني تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، منذ فقده يوم السبت الماضي، وهو ما تسبب في حالة حزن وصدمة داعين له بالرحمة والمغفرة.

رحم الله ذالك الوجه المبتسم ، الرجل الخلوق والزميل المخلص اللي ما شفنا منه مضره رحل بصمت وكلاً له بصمة في رثائه ووداعه حب ونقاء وود وجمال لرد الجميل ولو بدعوة في ظهر الغيب فرحمك الله يا اخونا #نشمي_الحدي pic.twitter.com/SWv57CHoqG — 🇧🇭 مظهـر الشيـخ MAZHAR ALSHAIKH 🇸🇦 (@alshaikh6119) November 29, 2022

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على “تويتر” إن “فريق الغواصين التابع لمركز الإنقاذ البحري بقيادة خفر السواحل تمكّن بمساندة طيران الشرطة من العثور على جثة المواطن الذي توفي غرقًا أثناء الغوص”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة بواقعة العثور على جثة الشاب البالغ من العمر 35 عامًا”.

خفر السواحل تعثر على المواطن المفقود شمال البحرين متوفي غرقاًhttps://t.co/XEBIi2IWnf — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 29, 2022

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من جانبه كشف خال الشاب لصحيفة “البلاد” المحلية، أن “ابن شقيقته انطلق برحلة غوص من منطقة شمال هيرشتية وانقطعت أخباره، منذ يوم السبت الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته، مساء الثلاثاء”.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا النظر في حيثيات أسباب الوفاة قبل تحديد موعد دفن الفقيد.