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روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا
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روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

روسيا تهدد الناتو حال تسليم صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا
٠١:٣٣:١٨ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صرح ديميتري مدفيديف، مجددا، أمس الثلاثاء، أن تزويد حلف شمال الأطلنطي الناتو، أوكرانيا بمنظومات صواريخ باتريوت، سيجعلها هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.

مدفيديف يصفم بـ”عصابات كييف”

وقال مدفيديف، عبر حسابه على “تيلجرام”: “إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرج -أمين عام حلف الناتو- بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون أعضاء الأطلنطي ذلك”.

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بولندا تتخلى عن باتريوت لصالح أوكرانيا

وطلب وزير الدفاع البولندي، في وقت سابق، من ألمانيا، تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك: “طلبت من ألمانيا إرسال نظام باتريوت المخصص لبولندا إلى أوكرانيا حيث يمكن نشره على حدودهما الغربية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال الوزير: “سيمكن هذا الأمر أوكرانيا من حماية نفسها من تكبد مزيد من الخسائر البشرية وانقطاع التيار الكهربائي وتعزيز الأمن على حدودنا الشرقية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية حلف شمال الأطلنطي روسيا تهدد الناتو صواريخ باتريوت

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