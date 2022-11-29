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تحديث عاجل.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عالي الدرجة على محافظة رابغ
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تحديث عاجل.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عالي الدرجة على محافظة رابغ

تحديث عاجل.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عالي الدرجة على محافظة رابغ

تحديث عاجل.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عالي الدرجة على محافظة رابغ
١٢:٢٢:٣١ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحديثا عاجلا له، يتضمن تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في مدى الرؤية، مع ارتفاع الأمواج، تشمل تأثيرها كامل المحافظة والأجزاء الساحلية خاصة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 12 من صباح غد.

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وأهابت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار، وبأهمية الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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الارصاد امطار رابغ سيول رابغ محافظة رابغ مكة المكرمة

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