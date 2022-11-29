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الإمارات تزف بشرى سارة للغارمين.. إعفاءات للمتعثرين في 17 بنكا ومصرفا
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الإمارات تزف بشرى سارة للغارمين.. إعفاءات للمتعثرين في 17 بنكا ومصرفا

الإمارات تزف بشرى سارة للغارمين.. إعفاءات للمتعثرين في 17 بنكا ومصرفا

الإمارات تزف بشرى سارة للغارمين.. إعفاءات للمتعثرين في 17 بنكا ومصرفا
١٢:٣١:٥٢ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، قرارا، بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين ضمن “صندوق معالجة الديون المتعثرة”.

إعفاء 1214 من مديونياتهم

وجرى إعفاء 1214  إماراتيا من مديونياتهم، في 17 بنكًا ومصرفًا ومؤسسة تمويل،  بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و230 ألف درهم، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

قال جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص قيادة الإمارات على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه.

مؤسسات مالية كبيرة شاركت في المبادرة

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.

ونوه في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يقوم به ” صندوق معالجة الديون المتعثرة “منذ إنشائه، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار الإمارات الإمارات تعفي الغارمين من مديونياتهم صندوق معالجة الديون محمد بن زايد

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