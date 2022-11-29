جرائم وبلطجة.. «حوثي» ينهي حياة بائع خضروات عجز عن دفع إتاوة

تواصل- فريق التحرير:

عندما تتحكم المليشيا في مصائر الناس تنتشر البلطجة وتعم الفوضى وتنزف الدماء من الأبرياء، هذا هو حال المناطق التي تتحكم فيها مليشيا الحوثي باليمن.

وأقدم “حوثي” اليوم الثلاثاء على قتل بائع خضروات عجز عن دفع إتاوة له تبلغ مائتي ريال يمني.

ووفقاً لشهود عيان فإن أحمد واصل العامل في محل لبيع الخضروات في سوق مديرية يريم قتل على يد قيادي حوثي.

وقال الشهود- حسب عكاظ- : “القيادي الحوثي وجه مسلحيه بقتل واصل فور رفضه دفع 200 ريال إتاوة دون أي مسوغ قانوني أو سندات مالية.

وأوضح أن المليشيا الحوثية تواصل ارتكاب جرائم سرقة وسطو على أراضي وممتلكات المدنيين في إب التي تعتبر مخزون اليمن من الحبوب والخضروات.

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وفي حادث آخر أقدم حوثيون على إحراق حافلة الناشط مرسل الشبيبي وسط مدينة إب.

ووفقاً لمصادر محلية فإن إحراق الحافلة جاء بعد أيام من ملاحقات حوثية لعدد من الناشطين في محافظة إب على خلفة فضحهم لجرائم المليشيا وسرقتها لأموال وأراضي المواطنين.